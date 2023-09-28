كيف تحقق مصر الريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر؟.. وزير الكهرباء يجيب

كشف وزير الكهرباء محمد شاكر عن سعي مصر أن تصبح منتجًا ومصدرًا رائدًا للهيدروجين الأخضر، وما ترتب عليه من إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق هذا الأمر.

وقال شاكر: "إن الهيدروجين الأخضر أمر بالغ الأهمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء، وسيصبح مصدرا عالميا رئيسيا للطاقة في المستقبل القريب".

وألقى وزير الكهرباء كلمة في المؤتمر العالمي لربط الطاقة لعام 2023، في شنجهاي في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة في أغسطس أنها أنشأت مجلسًا وطنيًا للهيدروجين الأخضر لتحفيز الاستثمار الأخضر.

وذكر تقرير موقع ديلويت للهيدروجين الأخضر أنه في عام 2050، يمكن للتجارة العالمية بين المناطق الرئيسية أن تولد أكثر من 280 مليار دولار من عائدات التصدير السنوية.

يمكن لعائدات التصدير من الهيدروجين النظيف أن تساعد مصدري الوقود الأحفوري اليوم على تعويض انخفاض الإيرادات من النفط والغاز الطبيعي والفحم.

في بيان مشترك في نوفمبر الماضي حول شراكة الهيدروجين المتجددة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، قال الطرفان إنهما ينظران إلى الهيدروجين المتجدد باعتباره مساهمًا رئيسيًا في تقليل الانبعاثات.

كما أنه يمثل فرصة لضمان أمن الطاقة، والتعاون الصناعي، والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل.

الهيدروجين الأخضر جزء من مزيج أكبر للطاقة المتجددة وستعمل الاستراتيجية الوطنية على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين.

نقلت وسائل الإعلام الرسمية المصرية عن وزير الكهرباء قوله إن الشركة تستهدف ما يصل إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

وأضاف أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يمكن أن يدعم أيضًا احتياجات الطاقة الصناعية المصرية مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية.

مصر وافقت مؤخرًا على الإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة المتكاملة والتي تهدف إلى توليد 42٪ من الطاقة المصرية من مصادر متجددة بحلول عام 2035

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن شركة إيجيوت خصصت 26500 كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، قادرة على توليد 128 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.