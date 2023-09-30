دخل المستشفى مشلولا.. لأول مرة زراعة شريحة بدماغ رجل ليخرج على رجليه

الأولى في العالم..أجرى الأطباء عملية جراحية نادرة زرعوا من خلالها شريحة في دماغ رجل مشلول تستخدم من خلال الذكاء الصناعي والتي أعادت له الحركة.



وتعمل الشريحة بقراءة أفكار ونوايا الرجل في التحرك، ثم نقلها إلى زرع آخر موجود في بطنه يحفز العضلات الصحيحة لتحريك أجزاء من جسده كما يريد دماغه.



وأصيب الرجل البالغ من العمر 46 عاما بالشلل، إثر الإصابة في حادث تزلج.



وتصف الشركة مبتكرة الرقاقة من هولندا، في بيان لها يوم الأربعاء الماضي، الطريقة التي تعمل بها بأنها "الحركة المدفوعة بالفكر".



وقالت الشركة: "في حين أنه لا يزال من السابق لأوانه تقديم النتائج الكاملة، فإنه يسعدنا أن نعلن أن التكنولوجيا تعمل كما هو متوقع، ويبدو أنها نجحت في إعادة تنشيط ذراعي ويدي الرجل وأصابعه المشلولة".