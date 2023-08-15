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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد العذراء فأسرع تاركا كرسيه.. تفاصيل معجزة شفاء مشلول منذ 7سنوات.. فيديو وصور

صدى البلد

تداول مجموعة كبيرة من الأقباط عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معجزة حدثت في كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة عزبة النخل تتعلق بشفاء مشلول منذ 7 سنوات، عندما رأى السيدة العذراء فأسرع تاركا كرسيه.

تشير المعجزة التي حدثت لمهندس عميد متقاعد عادل فايز، الذي كان مصابا بالشلل لمدة 7 سنوات، وهو يجلس على كرسي متحرك، إلى أنه أثناء تحدث الأب الكاهن خلال العظة بمناسبة نهضة صوم السيدة العذراء، أن الشخص ترك كرسيه المتحرك وجرى نحو الأب الكاهن وهو يردد أنه شاهد العذراء في الكنيسة، وأنه قام ماشيا على قدميه وهو المصاب بالشلل منذ 7 أعوام.

وقال عادل فايز، الذي حدثت له المعجزة، إنه كان مقعدا منذ 7 سنوات، وأن سبب إصابته يعود إلى أنه انزلق على سلالم منزله، وشعر بتعب، وأن أحد الأطباء تسبب بخطأ طبي في انسداد القنوات العصبية أثناء مرحلة العلاج ولم يستطع الوقوف منذ تلك اللحظة، وتضارت آراء الأطباء في أمر إصابته إلى أن ساءت حالته بشكل بالغ.

بينما أكد عادل فايز في مقابلة مع نيافة الأنبا سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل، أنه مع مراحل إصابته بدأ تركيزه ينخفض للغاية إلى أن وصل لعدم القدرة على النطق، وأنه لم يكن يقوى على الجلوس إطلاقا، وأنه كان يخدم قبل إصابته في اجتماع الحرفيين في الكنيسة.

ونصح عادل فايز الجميع بأن يشكروا الله في كل وقت خصوصا في أوقات الأمل الشديدة، فهو يعرف احتياجات الجميع ويلبي طلباتنا حسب ارادته ووفقا لما ينفع الانسان.

فيما قال كاهن كنيسة السيدة العذراء في عزبة النخل، إنه كان دائم الزيارة للاطمئنان على عادل فايز في المنزل خلال فترة إصابته، وأنه كان يحرص على التواجد في الكنيسة خلال فترات الأعياد وصوم العذراء، وأن زوجته امرأة فاضلة تصلي دائما من أجل شفائه، وكانت تخدم زوجها بمنتهى الإخلاص والمحبة ولم تتزمر أبدا خلال فترة تعبه.

عادل فايز يجلس على كرسي متحرك داخل الكنيسة

وتظهر الفيديوهات والصور المتداولة أن عادل فايز كان يجلس على كرسي متحرك داخل الكنيسة وأنه قام فجأة وهو يجري، وسط تصفيق كل من الكنيسة، الذين بدأو في ترديد مدائح وترانيم لـ السيدة العذراء مريم.

تفاصيل المعجزة

وقال عادل فايز : "من بداية ما نزلوني من التوك توك وأنا نايم علي الكرسي المتحرك ادخلوني خدام الكنيسة في المكان المخصص الذي أجلس فيه دائما.. وفجأة ظهر نور مدة قصيرة لا تتجاوز ثانيتين، صمت ولم أتكلم وقلت يمكن ده إحساس أو إني نفسي أخف من المرض".

شاهد العذراء مريم فأسرع يصرخ تاركا كرسيه

وتابع: "في المرة الثانية تكرر ظهور النور لكن فترة أطول تصل لـ5 أو 6 ثواني، وفي المرة الثالثة ظهر النور بشكل العذراء كامل وفي شعور لا يوصف كأنه يقول لي قوم أقف قوم أقف وهي ثابتة أمامي".

كانت كاميرات كنيسة العذراء والبابا كيرلس بعزبة النخل سجلت معجزة للسيدة العذراء بشفاء المهندس عادل فايز مصاب بالشلل منذ 7 سنوات، أثناء حضوره نهضة العذراء أمس، وشاهد العذراء مريم فأسرع يصرخ تاركا كرسيه المتحرك وسط دموع وصرخات الفرحة.

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معجزة عادل فايز العذراء الكنيسة العذراء مريم

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