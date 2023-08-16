عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

صدى البلد

تداول مجموعة كبيرة من الأقباط عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معجزة حدثت في كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة عزبة النخل تتعلق بشفاء مشلول منذ 7 سنوات، عندما رأى السيدة العذراء فأسرع تاركا كرسيه.

شاهد الفيديو:

تشير المعجزة التي حدثت لمهندس عميد متقاعد عادل فايز، الذي كان مصابا بالشلل لمدة 7 سنوات، وهو يجلس على كرسي متحرك، إلى أنه أثناء تحدث الأب الكاهن خلال العظة بمناسبة نهضة صوم السيدة العذراء، أن الشخص ترك كرسيه المتحرك وجرى نحو الأب الكاهن وهو يردد أنه شاهد العذراء في الكنيسة، وأنه قام ماشيا على قدميه وهو المصاب بالشلل منذ 7 أعوام.

وقال عادل فايز، الذي حدثت له المعجزة، إنه كان مقعدا منذ 7 سنوات، وإن سبب إصابته يعود إلى أنه انزلق على سلالم منزله، وشعر بتعب، وإن أحد الأطباء تسبب بخطأ طبي في انسداد القنوات العصبية أثناء مرحلة العلاج ولم يستطع الوقوف منذ تلك اللحظة، وتضاربت آراء الأطباء في أمر إصابته إلى أن ساءت حالته بشكل بالغ.

وأكد عادل فايز، في مقابلة مع نيافة الأنبا سيداروس، أسقف عام كنائس عزبة النخل، أنه مع مراحل إصابته بدأ تركيزه ينخفض للغاية إلى أن وصل لعدم القدرة على النطق، وأنه لم يكن يقوى على الجلوس إطلاقا، وأنه كان يخدم قبل إصابته في اجتماع الحرفيين في الكنيسة.

ونصح عادل فايز الجميع بأن يشكروا الله في كل وقت، خصوصا في أوقات الأمل الشديدة، فهو يعرف احتياجات الجميع ويلبي طلباتنا حسب ارادته ووفقا لما ينفع الانسان.

فيما قال كاهن كنيسة السيدة العذراء في عزبة النخل، إنه كان دائم الزيارة للاطمئنان على عادل فايز في المنزل خلال فترة إصابته، وأنه كان يحرص على التواجد في الكنيسة خلال فترات الأعياد وصوم العذراء، وأن زوجته امرأة فاضلة تصلي دائما من أجل شفائه، وكانت تخدم زوجها بمنتهى الإخلاص والمحبة ولم تتذمر أبدا خلال فترة تعبه.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

هدية جديدة بمليار دولار للمصريين بالخارج.. ماذا فعلت الحكومة لجذب أموالهم

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

موضوعات متعلقة

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي على القرم

بعثة يد الزمالك تصل السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية

13 عاما من الفوضى.. هجوم لزعيمة حزب العمال على الحكومة البريطانية

مصر تفتتح مشوارها بأمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بمواجهة الجزائر

التشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي

بيان عاجل من إيران بعد الإفراج عن أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول هذه المشروبات تسبب الصلع.. دراسة صادمة

في عيد ميلاده.. قصة معاناة تامر حسنى من عامل بالبنزينة إلى الشهرة

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

نجمات تألقن بالفوشيا والأخضر النيون.. برأيك من الأجمل ؟

فيديو

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ