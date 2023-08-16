دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

تداول مجموعة كبيرة من الأقباط عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معجزة حدثت في كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة عزبة النخل تتعلق بشفاء مشلول منذ 7 سنوات، عندما رأى السيدة العذراء فأسرع تاركا كرسيه.

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تشير المعجزة التي حدثت لمهندس عميد متقاعد عادل فايز، الذي كان مصابا بالشلل لمدة 7 سنوات، وهو يجلس على كرسي متحرك، إلى أنه أثناء تحدث الأب الكاهن خلال العظة بمناسبة نهضة صوم السيدة العذراء، أن الشخص ترك كرسيه المتحرك وجرى نحو الأب الكاهن وهو يردد أنه شاهد العذراء في الكنيسة، وأنه قام ماشيا على قدميه وهو المصاب بالشلل منذ 7 أعوام.

وقال عادل فايز، الذي حدثت له المعجزة، إنه كان مقعدا منذ 7 سنوات، وإن سبب إصابته يعود إلى أنه انزلق على سلالم منزله، وشعر بتعب، وإن أحد الأطباء تسبب بخطأ طبي في انسداد القنوات العصبية أثناء مرحلة العلاج ولم يستطع الوقوف منذ تلك اللحظة، وتضاربت آراء الأطباء في أمر إصابته إلى أن ساءت حالته بشكل بالغ.

وأكد عادل فايز، في مقابلة مع نيافة الأنبا سيداروس، أسقف عام كنائس عزبة النخل، أنه مع مراحل إصابته بدأ تركيزه ينخفض للغاية إلى أن وصل لعدم القدرة على النطق، وأنه لم يكن يقوى على الجلوس إطلاقا، وأنه كان يخدم قبل إصابته في اجتماع الحرفيين في الكنيسة.

ونصح عادل فايز الجميع بأن يشكروا الله في كل وقت، خصوصا في أوقات الأمل الشديدة، فهو يعرف احتياجات الجميع ويلبي طلباتنا حسب ارادته ووفقا لما ينفع الانسان.

فيما قال كاهن كنيسة السيدة العذراء في عزبة النخل، إنه كان دائم الزيارة للاطمئنان على عادل فايز في المنزل خلال فترة إصابته، وأنه كان يحرص على التواجد في الكنيسة خلال فترات الأعياد وصوم العذراء، وأن زوجته امرأة فاضلة تصلي دائما من أجل شفائه، وكانت تخدم زوجها بمنتهى الإخلاص والمحبة ولم تتذمر أبدا خلال فترة تعبه.