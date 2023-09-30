حكاية وطن..26.1 مليار دولار استثمارات المناطق الحرة في 9 سنوات

نجحت الدولة المصرية علي مدار الـ9 سنوات الماضي علي الارتفقاء بالمناطق الحرة والاستثمارية ضمن الاجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.



وفقا لكتاب حكاية وطن الذي يوثق رحلة وتفاصيل انجازات الدولة المصرية علي مدار الـ9 سنوات الماضي، إنه تم بالفعل تطوير 9 مناطق حرة مجهزة ومقام عليها 1095 مشروعا باستثمارات بلغت 26.1 مليار دولار حتي عام 2023.



واوضح التقرير انالدولة نجحت في تطوير المناطق الاستثماري ة التي تقوم علي نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات وتتضمن انشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجيستية وغيرها ويتم من خلال للها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل المناطق من جهة إدارية واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار واجارات ميسرة.



ووصل إجمالي المناطق الاستثمارية القائمة لحتي العام الجاري نجو 11 منطقة باستثمارات منفذة بلغت 34 مليار جنيه بنسبة 90% من إجمالي الإشغال بالمناطق الاستثمارية وهو ما سعد في توفير 90 ألف فرصة عمل .



سجلت جملة الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة نهاية يونيو الماضي نحو 73.16 مليار جنيه في صورة استثمارات للمصريين و10.24 مليار جنيه استثمارات أجنبية و 7.35 مليار جنيه استثمارات عربية.



وارتفعت استثمارات الحكومة في منطقة قناة السويس خلا لالعام 20213/202114 مسجلة 16.3 مليار جنيه مسجلة 16.7 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 ، تضمنت مساهمات رؤوس الاموال العربية في الماطق لجرة حتي نهاية العام الجاري نحو 2.4 مليار دولار وفرت 191 ألف فرصة عمل بنهاية يونيو الماضي.