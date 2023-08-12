رئيس هيئة الاستثمار: لا يمكن بيع موانئ الدولة طبقا للدستور

‏قال حسام هيبة ‏رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الكهرباء والطرق والكباري مفيدة في تطوير حركات الاستثمار في مصر، وأيضا تطوير الموانئ مهم في دفع عجلة الاستثمار ومرور الشركات العالمية من جمهورية مصر العربية.

وأوضح حسام هيبة، ‏خلال لقاء له عبر تطبيق “زووم”، في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن فرص العمل من خلال القطاع الخاص، أفضل للمواطنين من العمل الحكومي، وهنا تأتي أهمية الاستثمار.

بيع موانئ الدولة

‏وأضاف أنه لا يمكن بيع الموانئ طبقا للدستور، وكل ما يشاع حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة.