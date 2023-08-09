خدمة جديدة من هيئة الاستثمار.. تأسيس شركتك إلكترونيا| تفاصيل

أعلنت اليوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة.

ويعد إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويستطيع المستثمر بداية من اليوم الأربعاء تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة عبر البريد.

ويمكن للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركاتهم عبر المنصة الرقمية الدخول البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (www.gafi.gov.eg)،حيث تنقسم الي مرحلتين قبل التأسيس وبدء التأسيس.

أولا خطوات قبل البدء في إجراءات التأسيس الإلكتروني:

استخراج توقيع إلكتروني

ثانيا خطوات التأسيس والتي تشمل 7 إجراءات :

1-إنشاء حساب علي موقع الهيئة

2-اختيار الشكل القانوني للشركة

3-ملء بيانات الشركة

4-سداد الرسوم

5-توفيع المستخدم الكترونيا

6-التوقيع علي محضر التأسيس

7-الهيئة تنهي إجراءات التأسيس

ومن جانبه أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة ،أن الهيئة تكون بهذه الخطوة قد أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية.