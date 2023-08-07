رئيس هيئة الاستثمار: فحص 1421شكوى للمستثمرين خلال 6 أشهر وحل 75% منها

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم فحص 1421 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري وتم حل 75 %منها لصالح المستثمرين، موضحا أنه جاري حاليا فحص 528 شكوى أخرى لحلها.

وقال رئيس هيئة الاستثمار ، خلال لقاء عقده مع الصحفيين اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري وأن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء.

وتابع: الخطة الحالية لها عدة محاور منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن التعديلات البرلمانية تعديلات ثورية تغير في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.

وأوضح هيبة، أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، ووصلنا لـ 7 مليار دولار صافي التدفقات، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة منظومة الاستثمارات تبدأ من إقناع المستثمر الأجنبي أو المحلي بالاستثمار في مصر، ثم ما بعد الاستثمار ومساعدته في حل أي خلاف يحدث مع المستثمرين وبعضهم البعض أو مع الحكومة.

ولفت هيبة، إلى أنه يتم تقديم إقامة لمدة عام للمستثمر الأجنبي أثناء تأسيس شركته في مصر، ثم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات، مضيفا أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدأت في مصر وتنمو وتكبر، وتعتمد على التكنولوجيا الجديدة.