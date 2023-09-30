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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر بلدنا كلنا والغلبان اللي ماشي في الشارع ليه فيها زيي وعليه اللي عليا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلي المصريين، قائلا "اسمعوا يا مصريين اوعوا تداروا وشكم مني .. اسمعوا اللي بقولكم عليه واعرفوا  .. دا بتاعكم مش بتاعي انا .. دا بتاع مصر بلدنا كلنا ولينا فيها كلنا زي بعض والغلبان اللي ماشي في الشارع ليه فيها زيي وعليه اللي عليا".

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وأضاف "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه في حال دخول المواطن إلي البنزينة ولم يجد الوقود سوف يقول أن الحكومة ووزير البترول هم السبب في ذلك.

وشهدت الجلسة الثالثة من جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، عرض فيلم تسجيلي عن ملف الكهرباء، "أين كنّا وكيف أصبحنا وإلى أين نتجه"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض الفيلم التسجيلي الإنجازات في ملف الكهرباء خلال السنوات الماضية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسات مؤتمر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن وزير البترول وزير الكهرباء

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