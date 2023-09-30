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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: 17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها| فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي، إن استكشافات الآبار الغازية لو توقفت لمدة سنة؛ سيكون لها تأثيرا كبيرا جدا على هذا القطاع.

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "سنواصل الجهد والعمل لتنمية بلادنا"، مؤكدا: "نحتاج كل قدم مكعب من الغاز الطبيعي".

وواصل حديثه: "لازم بلدنا كلها تقف؛ علشان تسدد ديونها"، موضحا أ،: "وزير الكهرباء بياخد الغاز لإنتاج الكهرباء بـ 3 دولار .. وفي السوق العالمي أغلى بـ 9 دولار".

وأوضح الرئيس السيسي، أن "17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها".

السيسي الرئيس السيسي

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