السيسي: 17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها| فيديو

قال الرئيس السيسي، إن استكشافات الآبار الغازية لو توقفت لمدة سنة؛ سيكون لها تأثيرا كبيرا جدا على هذا القطاع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "سنواصل الجهد والعمل لتنمية بلادنا"، مؤكدا: "نحتاج كل قدم مكعب من الغاز الطبيعي".

وواصل حديثه: "لازم بلدنا كلها تقف؛ علشان تسدد ديونها"، موضحا أ،: "وزير الكهرباء بياخد الغاز لإنتاج الكهرباء بـ 3 دولار .. وفي السوق العالمي أغلى بـ 9 دولار".

وأوضح الرئيس السيسي، أن "17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها".