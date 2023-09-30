لديه خطة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يبع الوهم للمصريين

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الرئيس السيسي يعمل من أجل إعادة بناء الدولة المصرية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "من يومين قابلت أمريكاني، مكنش مصدق إن دي مصر؛ نظرا لما رآه من حجم إنجاز وتطوير كبير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "في 2014 لما الرئيس السيسي قرر يعمل مشروعات؛ اتقال مش هيعرف، وتم ترويج شائعات كثيرة عن فكر الرئيس السيسي".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي لم يبع الوهم للشعب المصري، وكانت هناك حملات تشكيك كثيرة تحاك ضد الدولة المصرية “، مضيفا: ”الرئيس السيسي لديه خطة لتنمية واستقرار الدولة المصرية".