أحمد موسى: الرئيس السيسي يرغب في تغيير الواقع الذي عشناه لسنوات

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الرئيس السيسي استلم مصر خرابة في 2014 وكان هناك انعدام لكافة الخدمات ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" فيه ناس لا تريد أن ترى أي شيء إيجابي في الدولة المصرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أي دولة بتبني نفسها في العالم يتحمل شعبها كي تتحقق التنمية والاستقرار ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يرغب ويريد في تغيير الواقع الذي عشناه في مصر على مدار سنوات وهناك من يقاوم ذلك ولا يرغب في تحقيقه".