خسائر هائلة.. أحمد موسى: البلد في 2011 كان خرابا

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "رئيس الوزراء استعرض ما حدث في مصر منذ 2011 وحتى الآن في مؤتمر حكاية وطن".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" 2011 تسببت في خسائر كثيرة للدولة المصرية وتضرر كل شيء والدولة كانت خراب في 2011".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك من يرغب في عودة حالة 2011 وأنا كمواطن لازم أكون شاهد على ده وشاهد على ما كان يحدث في مصر في 2011 من خراب وانعدام للخدمات وتدهور كل شيء".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لاقيت ناس طالعين بشعارات هدم الدولة في يناير 2011، وإنت نازل تعمل توكيلات ولا تتكلم بشعارات".