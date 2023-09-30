ملايين التوكيلات.. أحمد موسى: الشعب يطالب الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"الرئيس السيسي خاض الانتخابات الرئاسية في 2014 و2018 بناء على رغبة الشعب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري يطالب الرئيس السيسي بالإعلان عن خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيعلن الرئيس السيسي هذا الأمر قريبا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ملايين المصريين عملوا توكيلات للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في كافة انحاء الجمهورية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"عدد توكيلات المصريين لترشيح الرئيس السيسي سيكون رقما مرعبا لكل أعداء مصر".