السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، الذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة كوكبة كبيرة من رجال السياسية والاقتصاد وأعضاء البرلمان والإعلاميين وغيرهم من وزراء ومسؤولين.

ورحب رئيس الجمهورية، بالحضور، قائلا: "بنرحب بيكم جميعًا، وسعداء بوجودكم، النهاردة وبكرة وبعده، إن شاء الله هنحكي حكاية بلدنا، وكان فيه حوار وطني أطلقناه السنة اللي فاتت عشان نسمع لبعض".

جلسات مؤتمر حكاية وطن

وقال الرئيس السيسي خلال دخوله لقاعة المؤتمر: "النهاردة إحنا هنحكيلكم الحكاية بتاعت مصر من 2011 لحد النهاردة، عشان تعرفوا وأكيد أنتم عارفين ومتابعين، بس إحنا هنقول من منظور الدولة"، مشيرا إلى أن "قائمة التي تحدث عنها وزير الصناعة والتجارة والتي تتضمن 150 مشروعا استثماريا، ليست بحاجة إلى دراسة جدوى، ويجب علينا كدولة تشجيع الاستثمار في تلك القائمة سواء المصري أو الأجنبي"، مضيفا أن "الدولة على استعداد لتقديم حوافز تشجيعية أكثر للمستثمرين، لأن قائمة الـ150 مشروعا المشار إليها ستوفر في النهاية على الدولة 25 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية".

وأكد رئيس الجمهورية، أن تلك المشروعات لها دور في خفض الفاتورة الاستيرادية والضغط على الدولار، مشيرا إلى أن الإنفاق بالدولار يشكل عبئا على الدولة، فهناك شراء لمشتقات من البترول بالدولار يتم بيعها بالجنيه، وغيرها من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية، موضحا أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات منذ عام 2011 حتى الآن، مضيفا: "لازم تعرفوا يعني إيه دولة وكانت بتواجه تحديدات كبيرة، التحديات دي كانت كفيلة إنها تنهي دول زي ما أنهت دول لغاية دلوقتي موقفتش على حالها"، لافتا "أنا بكرر الكلام ده كتير، والناس بتقولي بتكرر الكلام كتير ليه، بكرره للتذكرة، عشان قدام ربنا أقوله قولت وبدل المرة 100 مرة، البلاد مبتعيش وتكبر وتنمو كده، تكبر بأمل وإخلاص وأمانة وتضحية، مش بالكلام".

وأفاد السيسي، أن وقت التنمية كانت هناك أبواق تطلق شائعات وتقدح في كل إجراء أو مسار يتم إنجازه، قائلا "أنت كمان مش محل تقدير من ناسك، إللي أنت بتعمل لأجل خاطرهم ولأجل ربنا، لكن لا بأس"، معقبًا: "إحنا شغالين كان بيتم الإساءة لك ولمسئوليك وأسرهم مش هما بس، ولكن لا بأس مفيش حاجة بتروح كله عند ربنا، وكل كلمة كذب لها أجر وكل إساءة ليها أجر، وده مش هيمشي كده إذا كنا بنؤمن بالله وفيه يوم هنقف فيه قدام ربنا، ومش أنا اللي هحاسب اللي هيحاسب ربنا اللي لا بيغفل ولا بينام".

وأضاف الرئيس السيسي: "مفيش بلاد بتطلع قدام غير بالاستقرار والأمن وأي حد جاهل أو أحمق اللي يقولكم يمكن يعمل بطريقة غير الاستقرار.. أنتم عنيكم على استقرار البلد وبس مين يمسكها مفيش مشكلة، اسمعوا كلامي لو سمحتم أنا واحد منكم وأخوكم طول ما البلد مستقرة ممكن تطلع قدام"، مشيرا: "خسرنا من 2014 حتى الآن 450 مليار دولار وكأن الـ 450 مليار دولار لما تخسرهم ملهمش تأثير، كل أزمة بتتعمل وهتتعمل هيكون ليها تداعيات أوعى تفتكر من 2011 لـ2014 دول حد ادهملنا، لأ الدولة بتدفع من لحم الحي وأنت كمواطن عاوز تعيش وعاوز تربي ولادك وده حقك وإحنا معاك".

من جانبه أشاد الدكتور محي عبد السلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، بما جاء في مؤتمر حكاية وطن اليوم على لسان الرئيس السيسي وحديثه عن الإنجازات التي حققتها الدولة رغم التحديات التي واجهتها في السنوات الأخيرة منذ 2014 وحتى الآن، مؤكدا "لولا براعة السياسة المصرية ما كانت استطاعت مصر أن تنجو من تلك التحديات".

الأوضاع الاقتصادية الراهنة

وأضاف عبد السلام - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية مرت بالكثير من التحديات الخارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد الدول، وقبلها تبعات انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، مشيرا: شهدت الدولة أيضا العديد من التحديات الاقتصادية الداخلية ومنها ارتفاع معدلات التضخم الذي ساهم بشكل كبير في رفع أسعار السلع وأثر على القوة الشرائية للمصريين، مؤكدا أن السيسي يسعى جاهدا إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري والتخفيف عن كاهله، مختتما: "وفقا للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية استطاعت الدولة مواجهة التحديات".

وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أن فعاليات مؤتمر حكاية وطن، برعاية الرئيس السيسي تمثل منصة مهمة لتعريف مختلف أطياف الشعب المصري بحقيقه ما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية وذلك ما بين الرؤية والانجاز، ليجسد حقيقة ما يدور على الأرض وطبيعة ما نواجهه من تحديات تعيق تنفيذ بعض المستهدفات، مشددا أن ما أنجزته الدولة المصرية على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة لحلم صاغه هذا الشعب العظيم بعزيمة وتحدى منذ أن قرر أن يثور على من حاول سلب آماله وتطلعاته واختطاف وطنه وسرقة هويته فكانت "حكاية الوطن" هي إرادة وإصرار أمة.

وأضاف عمار، أن المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية، ويشمل إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها، لافتا أن إنجازات الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية سواء في مجال البناء والتعمير والنهوض بالدولة المصرية بكل مؤسساتها أو في مجال الحرب على الإرهاب الغاشم الذي يهدف إلى عرقلة تلك الجهود، بما يؤكد الإرادة القوية في تغيير الواقع وضخ شرايين التنمية لكافة محافظات الجمهورية والتتي تتوجت بإطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بعدما انتقلت الدولة من مرحلة تثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حجم الانجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد من خلال الأرقام والاحصائيات، يعد إعجازا حقيقيا، إذ قدرت المشروعات التنموية والخدمية المنفذة من 2014 حتىو2023 بأكثر من مليار جنيه، وتشهد اليوم خدمة صحية مميزة نتيجة إقامة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي كانت شرارة الانطلاق بها في يوليو 2019، علاوة على انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزراع سمكية بالشرق الأوسط، مؤكدا أن مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة كان التحدي الأضخم الذي أبرز إرادة وإصرار المصريين في التحول نحو الإنجازات والبناء، إذ ساهم في تعزيز ريادة ومكانة قناة السويس على المستوى العالمي كشريان رئيسي حركة الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

ويبدأ اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن غدا الأحد، بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ثم استراحة، وتكون الجلسة الثانية بعنوان "الأمن المائي والغذائي".

وتبدأ جلسات اليوم الثالث على النحو التالي؛ جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، ثم استراحة؛ وتبدأ جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ثم استراحة ثم الجلسة الختامية.

ويعقد مؤتمر حكاية وطن خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة؛ برعاية وحضور الرئيس السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة، كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.