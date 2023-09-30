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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

دعوة السيسي للتغيير.. الرئيس يثق بما تحقق من إنجازات ويتابع الرأي العام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلامين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

مؤتمر حكاية وطن 

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة لها شهر ديسمبر المقبل، قائلا خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز": "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس، ده اللي إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية، عندكم فرصة للتغيير، الأمر كله لله واللي ليه حاجة ياخدها".

وأضاف السيسي، أنه "على مدى عشر سنوات واجهنا كثيرا من أبواق الكذب والافتراء والشائعات والإساءة"، مؤكدًا أن "الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم.

وقال الرئيس السيسي،  إنَّه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أنَّه سيحارب كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مستشهدًا بحديث النبي، إن "المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

 

وأكد الرئيس السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

 

وقال السيسي، إن الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن: "الناس مكنتش مصدقة إننا نعمل طريق أو كوبري وبيقولوا ده كتير، ولكن لسه بدري أوي وقدمنا كتير من العمل والجهد والمثابرة".

دعوة المصريين للتغير 

ومن جانبه أكد الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الرئيس السيسي تحدث بوضوح ولم يخل حديثه من المكاشفة والمتابعة لما يدور على ألسنة الناس وتطلعاتهم للمرحلة المقبلة، ويعكس المتابعة الجيدة من القيادة السياسية لما يشغل بال الجماهير في الشارع.

وحول حديث السيسي عن فرصة للتغير، أشار عبد الفتاح إلى أن الرئيس كان واضحا وصريحا ويقدر الرأي العام وما يدور بأذهان  المصريين، مشددا على أنه لا يستطيع أحد أن ينكر ما تحقق على الأرض من إنجازات في وقت قصير وفي كافة المجالات وليس مجال بعينه.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وأشار المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وأشار إلى أنه في أيام 5 و6 و7 يناير 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة، فيما قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر المقبل وحتى 14 من الشهر نفسه.

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