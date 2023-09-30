أول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية.. رسالة عاجلة للمصريين.. وتحذير لهؤلاء| أبرز تصريحات الرئيس بمؤتمر حكاية وطن

شهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، حيث نستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، والتي جاءت كالتالي:



تؤتي الملك من تشاء.. أول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية.. شاهد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

واستشهد “السيسي” خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن: بقول الله عز وجل ""قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

السيسي: أكاذيب الأشرار تستهدف تدمير الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أنَّه سيحارب كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مستشهدًا بحديث النبي «إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».



السيسي: الأمة لا تبنى إلا على الجهد والمثابرة والإصلاح وتطوير كل القطاعات| فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، المنعقد حاليًا في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن: «الناس مكنتش مصدقة إننا نعمل طريق أو كوبري وبيقولوا ده كتير، ولكن لسه بدري أوي وقدمنا كتير من العمل والجهد والمثابرة».



أوعى يكون حلمك لقمة.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “انتو حلمكم يامصريين لازم يكون أكبر من كده.. اوعى يكون حلمك لقمة”، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".



السيسي لـ كامل الوزير: ربنا يكرمك على اللي اتعمل في قناة السويس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الثقة المفقودة في الأمن كانت لدى المصريين في عام ٢٠١٤ ، متابعا :" حاولنا نعمل مشروع نتجمع عليه وكان قناة السويس الجديدة ، واحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار وقتها ، وقالي المنظومة المالية للمشروع نخلي بالنا قولتله بس عاوزه أدي الأمل للناس .. والفايدة كانت ١٠ ونص في المية وقولتلهم هنفتح باب الاسهام بفايدة والناس تتحرك .



مناكلش ومانشربش.. السيسي يوجه رسالة للمصريين: نجوع ونتحرم حتى نتقدم

قال الرئيس"السيسي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، أن الأمر كله لله عز وجل..وماحدش هياخد غير نصيبه، ولكن على الفرد أن يقاتل من أجل بلده وليس من أجل الحصول على نصيبه..فهو بيد الله عز وجل".



"ربنا لا يغفل ولا ينام"..الرئيس السيسي: ربنا هيحاسب كل واحد حاول يهز ثقة الشخصية المصرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر “ حكاية وطن”:" مافيش حاجة بتروح عند ربنا. كل كلمة كدب ربنا بيحاسب عليها "،مؤكدًا، :"المسؤول الذي اسيئ له أو تم عمل بهتان عليه لا يمر بالساهل.. واللي هيحاسب ربنا الذي لا يغفل ولا ينام".



الأمر كله لله.. السيسي للمصريين: عندكم فرصة للتغيير في الانتخابات القادمة.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛" أنا عندي كلمة واحدة ده اللي احنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية "، متابعًا ، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن :"بتكلم بجد وحد بيقولي حد يقول كده .. آه بقول كده والامر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها".