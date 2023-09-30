السيسي لـ كامل الوزير: ربنا يكرمك على اللي اتعمل في قناة السويس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الثقة المفقودة في الأمن كانت لدى المصريين في عام ٢٠١٤ ، متابعا :" حاولنا نعمل مشروع نتجمع عليه وكان قناة السويس الجديدة ، واحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار وقتها ، وقالي المنظومة المالية للمشروع نخلي بالنا قولتله بس عاوزه أدي الأمل للناس .. والفايدة كانت ١٠ ونص في المية وقولتلهم هنفتح باب الاسهام بفايدة والناس تتحرك .

أكمل خلال كلمته بمؤتمر “ حكاية وطن ” :" وربنا يكرمك يا كامل ياوزير وده مكنش يتعمل في سنة ".

انطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.