الأمر كله لله.. السيسي للمصريين: عندكم فرصة للتغيير في الانتخابات القادمة.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛" أنا عندي كلمة واحدة ده اللي احنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية ".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن :"بتكلم بجد وحد بيقولي حد يقول كده .. آه بقول كده والامر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها".

وانطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.