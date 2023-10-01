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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجدد المظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

تجددت في إسرائيل، السبت، للأسبوع الـ39 على التوالي، المظاهرات الرافضة لخطة التعديلات القضائية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في عدة مدن رئيسة، مثل حيفا والقدس وبئر السبع وتل أبيب، بالإضافة إلى عدة وقفات احتجاجية متفرقة، فيما أغلق متظاهرون شارع "أيالون" وسط تل أبيب، وأقاموا فيه "خيمة العيد" تزامنا مع "عيد العرش (السوكوت)".

وقام المتظاهرون بربط أنفسهم في الخيمة وسط الشارع، قبل أن تفرقهم عناصر الشرطة الإسرائيلية وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير.

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وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال اثنين من المتظاهرين، فيما حررت مخالفات لمتظاهرين آخرين على خلفية إغلاقهم الشارع.

وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان مقتضب، إن "حكومة الدمار" في إشارة إلى الحكومة الحالية، واصلت هذا الأسبوع حملة سحق جهاز القضاء مع تهديد قضاة المحكمة العليا".

وأكد البيان بأن "التهديدات بإعادة التشريعات الدكتاتورية مع عودة الكنيست والسيطرة العدائية على وسائل الإعلام، تؤكد عمق الخطر".

وأشار إلى أن الأزمة الدستورية تقترب، وقد حان الوقت لتوحيد الصفوف والتوضيح لـ"حكومة الدمار" أن مستقبل إسرائيل سيحدده مئات الآلاف الذين سيخرجون للنضال من أجل الليبرالية والديمقراطية في إسرائيل.

وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة واحتجاجات متواصلة، ضد خطة التعديلات القضائية، والتي تعمل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو على إقرارها، كما رفضت المعارضة هذه الخطة ودعت أنصارها إلى الاحتجاج والتظاهر ضدها.

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