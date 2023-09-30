صحيفة عبرية: بصمات إسرائيل ظهرت في حملات التطهير العرقي حول العالم

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيل شاركت في العديد من حملات التطهير العرقي، من خلال صناعة وتصدير السلاح الإسرائيلي لبعض الأنظمة حول العالم.

وقالت الصحيفة إن "بصمات إسرائيل" ظهرت جليا في حملة التطهير العرقي التي استهدفت المسلمين الروهينجا في بورما، وفي حرب البوسنة، وغيرها من حملات التطهير العرقي حول العالم.

وأشارت الصحيفة، إلى أحداث "ناغورني قره باغ"، وقالت إن جيش أذربيجان يستخدم أسلحة ووسائل قتالية إسرائيلية في معاركه ضد الأرمن.

وأوضحت الصحيفة أن "هناك علاقات استراتيجية لإسرائيل مع أذربيجان، بما فيها صفقات سلاح بقيمة مليارات الدولارات، وذلك على خلفية حربهم ضد إيران، كما أن قسما هاما من النفط الذي تستخدمه يشترى من أذربيجان".

ووفقا للصحيفة فأنه خلال السنوات السبع الأخيرة، هبطت 92 رحلة شحن جوية أذربيجانية في مطار قاعدة "عوفدا" العسكري الإسرائيلي (الوحيد المسموح تصدير المواد المتفجرة منه).

وبينت الصحيفة أن أذربيجان استخدمت أيضا منظومة التجسس الإسرائيلية "بيجاسوس" من أجل ملاحقة صحفيين ونشطاء معارضة أذربيجانيين".