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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف فولة: أشكر الرئيس السيسي على رعايته وتوجيهاته.. فيديو

أشرف فولة
أشرف فولة

كشف أشرف أحمد زكي، الشهير بـ أشرف فولة، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، تفاصيل حالته الصحية بعد توجيهات الرئيس السيسي بنقله إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

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وقال أشرف فولة، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الحمدلله أنا بخير وكويس، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل".

 

وأضاف أشرف فولة، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام،: "لم أكن أحلم أن أحصل على الاهتمام والرعاية الكاملة"، مشيرا: "هناك اهتمام كامل بحالتي ولم أكن أحلم أن يحصل معي هذا".

 

وتابع أشرف فولة، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام،: "بدأت مرحلة العلاج، واليوم كانت فيه فحص كامل على الجسم، وهبدأ في مرحلة التحاليل".

 

وأشار: "نفسي أصبحت أفضل بفضل اهتمام الرئيس السيسي بي، ولم أكن أتوقع ذلك"، متابعا: "أشكر الرئيس السيسي على رعايته وتوجيهاته".


 

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