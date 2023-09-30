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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الدقي: ما حدث مع أشرف فولة طبيعي لدولة ترعى الرياضيين.. فيديو

الصحفي رشدي الدقن
الصحفي رشدي الدقن

قال الكاتب الصحفي رشدي الدقن ، مدير تحرير جريدة روز اليوسف تعليقا على استقبال الاعب أشرف فولة بالمجمع الطبي بالمعادي ، إن توجه الدولة المصرية في رعاية الابطال ليس جديدا ، والمنظومة الطبية العسكرية مفتوحة امام المواطنين باجور رمزية ، متابعا :" الاهتمام بالرياضين امر مهم للدول التي تكرم ابطالها ".

وأضاف الكاتب الصحفي رشدي الدقن ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المنظومة الطبية العسكرية داعمة للمنظومة الطبية المدنية بشكل كبير ، وما حدث مع الاعب " اشرف فولة " هو الامر الطبيعي .

وأشار " الدقن " ، إلى أن المجمع الطبي العسكري بالمعادي مهم جدا ، ويزوره اطباء واستاذة من كل انحاء العالم ، وبه اجهزة متطورة .

ووجهت أسرة اللاعب الشكر للرئيس الجمهورية على سرعة الإستجابة للمناشدة التى تقدم بها ، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة.

أشرف فولة توك شو فضائية صدى البلد الصحفي رشدي الدقن جريدة روز اليوسف

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