الدقي: ما حدث مع أشرف فولة طبيعي لدولة ترعى الرياضيين.. فيديو

قال الكاتب الصحفي رشدي الدقن ، مدير تحرير جريدة روز اليوسف تعليقا على استقبال الاعب أشرف فولة بالمجمع الطبي بالمعادي ، إن توجه الدولة المصرية في رعاية الابطال ليس جديدا ، والمنظومة الطبية العسكرية مفتوحة امام المواطنين باجور رمزية ، متابعا :" الاهتمام بالرياضين امر مهم للدول التي تكرم ابطالها ".

وأضاف الكاتب الصحفي رشدي الدقن ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المنظومة الطبية العسكرية داعمة للمنظومة الطبية المدنية بشكل كبير ، وما حدث مع الاعب " اشرف فولة " هو الامر الطبيعي .

وأشار " الدقن " ، إلى أن المجمع الطبي العسكري بالمعادي مهم جدا ، ويزوره اطباء واستاذة من كل انحاء العالم ، وبه اجهزة متطورة .



ووجهت أسرة اللاعب الشكر للرئيس الجمهورية على سرعة الإستجابة للمناشدة التى تقدم بها ، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة.