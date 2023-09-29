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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اللاعب أشرف فودة
اللاعب أشرف فودة

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام والذى يعانى من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى نظراً لتوافر التخصصات الطبية لحالته.

أشرف فولة

ومن جانبهم وجهت أسرة اللاعب الشكر للرئيس الجمهورية على سرعة الإستجابة للمناشدة التى تقدم بها ، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة.

يأتى ذلك فى إطار الرعاية التى توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عالياً خفاقاً فى مختلف المحافل الرياضية.

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للاعب أشرف فولة أشرف فولة كمال الأجسام فشل كلوي السيسي ادارة الخدمات الطبية القيادة العامة للقوات المسلحة

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