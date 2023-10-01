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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

25 مليون طالب ينتظمون في جميع مدارس الجمهورية .. اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ينتظم اليوم 25 مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على بذل الجهود واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توريد نسبة ٩٣% من الكتب للمديريات التعليمية وجاري استكمال النسبة المتبقية، مشيرا إلى أنه تم تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كلمة للمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور رضا حجازي : “زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات.. أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير.. فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا.. وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما.. وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة”.

كما وجه وزير التربية والتعليم كلمة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد قال فيها: “أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات ، بمناسبة بدء العام الدراسي.. أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح.. فأنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل بإذن الله”.

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