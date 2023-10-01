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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الصفوف الأولى يبدأون العام الدراسي الجديد بالمنيا.. شاهد

اول يوم دراسي
اول يوم دراسي

توجه اليوم في المنيا طلاب الصفوف الأولى حضانة صغرى Kg1 وكبرى Kg2 و أولى ابتدائي وأولى إعدادي، وأولى ثانوي عام وفنى الي المدارس في أول يوم للعام الدراس الجديد وسط حاله من الهدوء والانضباط.

 

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ومن جانبه تفقد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يرافقه  حسين صلاح مدير إدارة سمالوط التعليمية عدد من المدارس بالإدارة  التعليمية حيث تفقد مدرسة العهد الجديد والمدرسة القبطية وخلال الجولة اطمئنان على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة للعمل والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام اليوم الدراسي اولا بأول وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب .

موضحا أنه من المقرر ان تستكمل الدراسة غدا لجميع  الصفوف بمختلف المراحل التعليمية    حيث تستقبل مدارس المحافظة وعددها 3251 مدرسة  بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة لاستقبال مليون و499 الف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الإجراء الجديد سوف يساعد فى حسن استقبال الطلاب صغار السن وإزالة رهبة اليوم الأول وتوزيعهم على الفصول بسهولة ويسر

وأضاف حمدى مصطفى وكيل وزارة التعليم أنه تم التأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة مع تشكيل غرف عمليات


 

اول يوم دراسي
اول يوم دراسي
اول يوم دراسي
اول يوم دراسي
اول يوم دراسي
اول يوم دراسي
اول يوم دراسي
اول يوم دراسي
استقبال الطلاب الانتظام الدراسي الجديد دراسة سير العملية التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم

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