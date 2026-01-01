أعرب باهر المحمدي نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته الغامرة بتجديد تعاقده مع النسور الخضر لموسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي لينتهي التعاقد بنهاية موسم 2028/2027

وأكد لاعب المصري أن قراره بتجديد التعاقد جاء لشعوره بالارتياح للدعم الكبير الذي يلقاه من جماهير النادي المصري

المحمدي بعد تجديد تعاقده مع المصري : " مكنش قرار سهل بس كان قرار قلب "

ووجه باهر المحمدي شكره للأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي وكذلك للدكتور محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول.



وجاءت رسالة باهر المحمدي على النحو التالي مع بداية سنة جديده مفيش خبر بالنسبالي احلي من اني أعلن تجديد تعاقدي مع النادي المصري البورسعيدي النادي اللي حبه مابيتقاسش بعقود ولا ارقام قد مايتقاس بجماهير بتقاتل ورا اسم ناديها ، لأن الانتماء عمره ما كان اختيار، ده إحساس.. وانا احساسي اني في بيتي .. هنا مابحسش اني غريب

شكرًا لإدارة النادي، وعلى رأسها مستر كامل أبو علي على الثقه الغاليه و الف شكر للدكتور محمد موسي الداعم ليا و لكل اللاعبين علي دعمه الكبير لينا طول الوقت

و الشكر الاكبر لجماهير النادي المصري… وجودكم هو السبب، وهو الوعد.. وهو الشرف .