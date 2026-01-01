قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحمدي بعد تجديد تعاقده مع المصري : مكنش قرار سهل

المحمدي بعد تجديد تعاقده مع المصري : " مكنش قرار سهل بس كان قرار قلب "
المحمدي بعد تجديد تعاقده مع المصري : " مكنش قرار سهل بس كان قرار قلب "
محمد الغزاوى

 أعرب باهر المحمدي نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته الغامرة بتجديد تعاقده مع النسور الخضر لموسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي لينتهي التعاقد بنهاية موسم 2028/2027 

وأكد لاعب المصري  أن قراره بتجديد التعاقد جاء لشعوره بالارتياح للدعم الكبير الذي يلقاه من جماهير النادي المصري 

المحمدي بعد تجديد تعاقده مع المصري  : " مكنش قرار سهل بس كان قرار قلب "

ووجه باهر المحمدي  شكره للأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي وكذلك للدكتور محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول.
 

وجاءت رسالة باهر المحمدي على النحو التالي مع بداية سنة جديده مفيش خبر بالنسبالي احلي من اني أعلن تجديد تعاقدي مع النادي المصري البورسعيدي النادي اللي حبه مابيتقاسش بعقود ولا ارقام قد مايتقاس بجماهير بتقاتل ورا اسم ناديها ، لأن الانتماء عمره ما كان اختيار، ده إحساس.. وانا احساسي اني في بيتي .. هنا مابحسش اني غريب

شكرًا لإدارة النادي، وعلى رأسها مستر كامل أبو علي على الثقه الغاليه و الف شكر للدكتور محمد موسي الداعم ليا و لكل اللاعبين علي دعمه الكبير لينا طول الوقت 
و الشكر الاكبر لجماهير النادي المصري… وجودكم هو السبب، وهو الوعد.. وهو الشرف .

المصري النادى المصري جماهير النادي المصري مجلس النادى المصري باهر المحمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

للخلاف على الأجر.. مصرع ربة منزل وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بملوي جنوب المنيا

انطلاق أعمال شركة النظافة رسميا فى بورسعيد وسط آمال للمواطنين باختفاء ظاهرة تراكم القمامة

شركة النظافة تبدأ العمل في بورسعيد وسط آمال المواطنين باختفاء تراكم القمامة

الغرباوي يعقد اجتماعًا هامًا بشأن تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة

لمستوفي الشروط .. تفاصيل تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد