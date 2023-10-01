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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحجز على أرصدة كهربا .. 8 مفاجآت قبل انتخابات الزمالك

الزمالك
الزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أعلن عن مفاجآت مدوية لجماهير القلعة البيضاء، تلخص جميع الملفات المثارة حاليًا.

وكشف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، عن مفاجآت الزمالك قبل إجراء الانتخابات، والتي جاءت كالتالي:

1- رفع الحجز بشكل رسمي عن حسابات نادي الزمالك في البنوك الأسبوع المقبل.
2- الحجز على أرصدة محمود كهربا لاعب الأهلي بالبنوك وممتلكاته ومستحقاته لدي الأهلي لحين سداد الغرامة المستحقة للنادي الأبيض والمقدرة بـ2.5 مليون دولار.
3- توجيه إنذار شديد اللهجة لمستأجري المحلات التجارية بسداد المستحقات المتأخرة عليهم.
4- حصول نادي الزمالك على مليون دولار من اتحاد الكرة.
5- توجيه الشكر إلى لاعبي كرة الطائرة بالنادي لتخفيض عقودهم.
6- صرف مستحقات لاعبي كرة القدم الأجانب منذ يوم الأربعاء الماضي.
7- تم صرف مستحقات العاملين والموظفين داخل الزمالك.
8- تسليم خزينة النادي بها ملايين الجنيهات للمجلس المنتخب في 20 أكتوبر 2023.

الزمالك نادي الزمالك كهربا الأهلى

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