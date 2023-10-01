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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10 سفن| تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء البحر الأحمر
ميناء البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و448 شاحنة، و36 سيارة.


وأوضحت الهيئة - في بيان، اليوم، الأحد، أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و165 شاحنة، و23 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و283 شاحنة، و13 سيارة.. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1129 راكبًا بموانئها.

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وأشارت الهيئة إلى أن ميناء سفاجا شهد، اليوم، مغادرة السفينتين "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، فيما وصلت الميناء السفينة "أمل".

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و176 شاحنة، وشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن؛ هي "آيلة، وسينا، وبريدج"، ووصلت إلى ميناء بورتوفيق السفينة "انجي".

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات ميناء سفاجا ميناء نويبع

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