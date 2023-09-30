أسامة ربيع: قرار الرئيس بإنشاء قناة السويس الجديدة كان ناجحا وصائبا.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرهان كان ناجحاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرؤية كانت صائبة بإنشاء قناة السويس الجديدة لزيادة عدد السفن وزيادة العائد الدولاري للدولة.

وأضاف "ربيع" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن عدد السفن التي كانت تمر بقناة السويس قبل أن يتم إنشاء قناة السويس الجديدة كان 42 سفينة فقط في اليوم، مشيراً إلى أن بعد إنشاء قناة السويس الجديدة أصبح عدد السفن الذي تمر 72 سفينة يومياً.

وتابع الفريق أسامة ربيع، أن قبل إنشاء القناة الجديدة كانت تمر سفن محملة ببضائع تتراوح ما بين الـ 800 مليون طن فقط، لافتاً إلى أن بعد إنشاء القناة الجديدة أصبحت البضائع تزيد عن مليار ونصف طن سنوياً.