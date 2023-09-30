مهاب مميش يكشف الدافع وراء فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة

كشف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، عن الدافع وراء فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن عبر قناة الحدث اليوم،:" في بداية الأمر، تم إخطاري بتوقف القناة بسبب سفينة عالقة، وهذا دفعني لاقتراح بناء ممر ملاحي جديد.

واوضح ،:" الرئيس السيسي، دعم هذه الفكرة وساهم في تمويلها بشهادات قناة السويس التي اشتراها المواطنون.

واكمل،:"تم تنفيذ هذا المشروع الضخم في وقت أقل من المخطط الأصلي، ويعتبر إنجازًا كبيرًا يظهر قدرة المصريين على تحقيق الإنجازات حتى في الظروف الصعبة.