الأسرع والآمن بالعالم.. مهاب مميش: لا بديل عن قناة السويس..فيديو

علق الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، على المشروع الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

قال مهاب مميش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لا بديل عن استخدام قناة السويس في التجارة العالمية ".

أضاف مهاب مميش:" قناة السويس تعتبر أسرع طريق في النقل البحري ".

وتابع مهاب مميش:" المشروع الجديد للربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا متعدد الوسائط ولا يمكن مقارنته بأهمية قناة السويس ".

أكمل مهاب مميش:" المشروع الاقتصادي الجديد للربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ليس له تأثير على عبور السفن بقناة السويس “، مضيفا:” بفضل قناة السويس الجديدة أصبح لدينا أسرع وآمن طريق ملاحي في العالم ".