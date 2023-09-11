"اقتصادية قناة السويس": 235 سفينة تصل لموانئ المنطقة الشمالية خلال يوليو الماضي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية شهدت نشاطًا خلال شهر يوليو الماضي؛ حيث وصلت 235 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ 3 ملايين و919 ألفا و49 طنًا كطاقة محققة، وعدد حاويات 355 ألفا و543 حاوية مكافئة خلال الشهر.

وذكرت المنطقة الاقتصادية- في بيان، اليوم "الاثنين"، أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية وصلت إليه، خلال شهر يوليو، 111 سفينة حاويات، و8 سفن كلينكر، وسفينتا أسمنت، وسفينة فحم، وسفينتا بارج بطاقة محققة 3 ملايين 473 ألفا و377 طنا، وعدد حاويات 312 ألفا و729 حاوية مكافئة.

ووصلت إلى ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة، 45 سفينة حاويات بطاقة محققة 401 ألف و570 طنا، وعدد حاويات 42 ألفا و814 حاوية مكافئة، كما وصلت إلى الميناء 5 سفن بضائع عامة، و8 سفن صب سائل، وسفينة رورو، وسفينتان سياحيتان و3 سفن تحولت ساحليًا، فضلًا عن وصول 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال ذات الشهر.

وأشارت إلى أن ميناء العريش البحري وصلت إليه 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 44 ألفا و102 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

وأكدت المنطقة الاقتصادية تعزيز إمكانيات موانيها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية على رأسها خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن والخطوط الملاحية.

