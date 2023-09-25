أسامة ربيع: لا بديل عن قناة السويس..ويعلن تطوير أسطول الصيد المصري

حل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضيفا مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج صالة التحرير والمذاع عبر قناة "صدي البلد، للحديث حول العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم ابرزها التقرير التالي:

أسامة ربيع يكشف صعوبات أعمال التوسعة في القطاع الجنوبي لقناة السويس

حل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضيفا ببرنامج "صالة التحرير "مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة السويس، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

وقال ربيع،:" توسعة القطاع الجنوبي من قناة السويس كان أمرا بالغ الصعوبة لوجود تربة صخرية أخذت منا جهد كبير.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس،:" لم يتم تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس منذ عام 1990، متابعا:" نعمل في تطوير هذا المشروع بميزانية قناة السويس دون أي أعباء علي ميزانية الدولة.

أسامة ربيع: زيادة عدد السفن وراء أعمال التطوير والتوسعة في المجرى الملاحي للقناة

وقال ربيع:"أخذنا توسعة جديدة في محافظة السويس، لأن عدد السفن زاد، لذلك قمنا بزيادة 40 مترا بقناة السويس لتفادي وقوع حوادث مثل التي حدثت لسفينة إيفرجيفين.

وتابع،:" توسعة القطاع الجنوبي من قناة السويس كان أمر بالغ الصعوبة لوجود تربة صخرية أخذت منا جهدا كبيرا.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس،:" لم يتم تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس منذ عام 1990، متابعا:" نعمل في تطوير هذا المشروع بميزانية قناة السويس دون أي أعباء علي ميزانية الدولة.

أسامة ربيع : هدفنا تحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر

وأوضح أسامة ربيع خلال حواره مع الإعلامي عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:" يهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة عبور السفن وتقليل وقت الانتظار في قناة السويس، والتي تُعتبر أحد أهم الممرات المائية التجارية في العالم.

وأشار ربيع إلى أن مصر تسعى إلى تحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر، وقامت بإضافة خدمات إصلاح السفن تحت خط الماء، بالإضافة إلى خدمة تغيير الأطقم لتسهيل عملية عبور السفن

وأشاد بجهود العاملين في قناة السويس وأشار إلى تحقيق القناة لعوائد مالية كبيرة نتيجة جهودهم والتحسينات التي تم إدخالها.

أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. وواقعة إيفر جيفن تشهد على ذلك

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لا تمتلك منافسًا أو بديلًا، وأن واقعة سفينة إيفر جيفن أكدت هذا الواقع.

وأضاف ربيع، خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مرور وجنوح السفينة إيفر جيفن؛ كان حافزًا لتطوير قناة السويس، حيث كانت هناك 422 سفينة عالقة نتيجة لهذا الحادث، مما يوضح أهمية القناة، وعدم وجود بديل فعال لها.

وأوضح أن تطوير القطاع الجنوبي للقناة، يهدف إلى تقديم خدمات محسنة، وتقليل حوادث الملاحة، مثلما حدث في حادث السفينة إيفر جيفن، التي أثرت على حركة المرور المائي لمدة 6 أيام.

وأكد أن قناة السويس ليس لها بديل حقيقي.

أسامة ربيع يعلن تحديث أسطول الصيد المصري

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التفرغ لتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري بالتنسيق مع القيادة السياسية، مضيفا:" أن هذا المشروع يشمل بناء 24 مركب صيد.

وأشار ربيع خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد إلى أن هيئة قناة السويس تعد هيئة عالمية وتحمل قدرات كبيرة. وأشار إلى أن هناك عددًا من المشروعات المتعلقة بالمجرى الملاحي لقناة السويس سيتم عرضها على الرئيس السيسي قريبًا.

وأكد أن العمل الحالي في قناة السويس يشمل مرور أكبر مسافة غطس في العالم وهي 18.5 متر. وأشار إلى جهود الدولة في تطوير مناطق مارينا اليخوت في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، مما سيسهم في تعزيز السياحة في تلك المناطق.

سمعة مصر.. أسامة ربيع يكشف رد فعل الرئيس السيسي بعد واقعة إيفرجيفن

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لا تمتلك منافسًا أو بديلًا، وأن واقعة سفينة إيفر جيفن أكدت هذا الواقع.

وأضاف ربيع، خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مرور وجنوح السفينة إيفر جيفن؛ كان حافزًا لتطوير قناة السويس، حيث كانت هناك 422 سفينة عالقة نتيجة لهذا الحادث، مما يوضح أهمية القناة، وعدم وجود بديل فعال لها.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الرئيس السيسي أبلغه عند وقوع حادث جنوح إيفر جيفن أن سمعة مصر تقف بين يديه، وعلى هذا الأساس قام ببذل أقصى الجهود للحفاظ على هذه السمعة، وتمت عملية تعويم السفينة العملاقة بنجاح باستخدام أحدث المعدات والتقنيات العلمية لضمان سلامة مرور السفن.

وأشار ربيع إلى أن حادثة إيفر جيفن أثرت بشكل كبير على الوعي والاهتمام لدى العاملين في هيئة قناة السويس بضرورة الحفاظ على سمعة القناة، ولهذا السبب تم توفير كافة الموارد والجهود لتطوير وتحسين الخدمات وتفادي حدوث مشكلات مستقبلية.



أسامة ربيع: الممر الدولي الجديد ليس بديلا لـ قناة السويس

وقال ربيع:"أخذنا توسعة جديدة في محافظة السويس، لأن عدد السفن زاد، لذلك قمنا بزيادة 40 مترا بقناة السويس لتفادي وقوع حوادث مثل التي حدثت لسفينة إيفرجيفين.

ورد رئيس هيئة قناة السويس على أنباء الممر الاقتصادي الدولي الجديد، مؤكدا أنه من الصعب أن يكون هناك بدائل لقناة السويس وهو ما تم في حادث السفينة إيفر جيفن ووجود سفن عالقة لم تتحرك.

أسامة ربيع عن سياحة اليخوت: هييجوا مصر بدل تركيا وإسرائيل

وأوضح ربيع:" سياحة اليخوت كانت بتوجيه من الرئيس السيسي بما لها من مستقبل باهر، وأضفنا خدمات جديدة مثل خدمات صيانة اليخوت ومحلات وخدمات شاملة على أعلى مستوى".

أسامة ربيع: إنجاز تاريخي حدث خلال حفر قناة السويس الجديدة

وتحدث ربيع عن إنجاز حفر قناة السويس الجديدة، مؤكدا "حفر قناة السويس الجديدة وصل عمق 35 متر ودخلنا موسوعة جينيس".

وأكد “أخذنا توسعة جديدة في محافظة السويس، لأن عدد السفن زاد، لذلك قمنا بزيادة 40 مترا بقناة السويس لتفادي وقوع حوادث مثل التي حدثت لسفينة إيفرجيفين”.