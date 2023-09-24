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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. وواقعة إيفر جيفن تشهد على ذلك

صدى البلد

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لا تمتلك منافسًا أو بديلًا، وأن واقعة سفينة إيفر جيفن أكدت هذا الواقع.

وأضاف ربيع، خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مرور وجنوح السفينة إيفر جيفن؛ كان حافزًا لتطوير قناة السويس، حيث كانت هناك 422 سفينة عالقة نتيجة لهذا الحادث، مما يوضح أهمية القناة، وعدم وجود بديل فعال لها.

وأوضح أن تطوير القطاع الجنوبي للقناة، يهدف إلى تقديم خدمات محسنة، وتقليل حوادث الملاحة، مثلما حدث في حادث السفينة إيفر جيفن، التي أثرت على حركة المرور المائي لمدة 6 أيام.

وأكد أن قناة السويس ليس لها بديل حقيقي.

الفريق أسامة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السفينة ايفر جيفن تطوير القطاع الجنوبي صالة التحرير

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