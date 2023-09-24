أسامة ربيع يعلن تحديث أسطول الصيد المصري

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التفرغ لتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري بالتنسيق مع القيادة السياسية، مضيفا:" أن هذا المشروع يشمل بناء 24 مركب صيد.

وأشار ربيع خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد إلى أن هيئة قناة السويس تعد هيئة عالمية وتحمل قدرات كبيرة. وأشار إلى أن هناك عددًا من المشروعات المتعلقة بالمجرى الملاحي لقناة السويس سيتم عرضها على الرئيس السيسي قريبًا.

وأكد أن العمل الحالي في قناة السويس يشمل مرور أكبر مسافة غطس في العالم وهي 18.5 متر. وأشار إلى جهود الدولة في تطوير مناطق مارينا اليخوت في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، مما سيسهم في تعزيز السياحة في تلك المناطق.