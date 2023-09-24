سمعة مصر.. أسامة ربيع يكشف رد فعل الرئيس السيسي بعد واقعة إيفرجيفن

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لا تمتلك منافسًا أو بديلًا، وأن واقعة سفينة إيفر جيفن أكدت هذا الواقع.

وأضاف ربيع، خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مرور وجنوح السفينة إيفر جيفن؛ كان حافزًا لتطوير قناة السويس، حيث كانت هناك 422 سفينة عالقة نتيجة لهذا الحادث، مما يوضح أهمية القناة، وعدم وجود بديل فعال لها.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الرئيس السيسي أبلغه عند وقوع حادث جنوح إيفر جيفن أن سمعة مصر تقف بين يديه، وعلى هذا الأساس قام ببذل أقصى الجهود للحفاظ على هذه السمعة، وتمت عملية تعويم السفينة العملاقة بنجاح باستخدام أحدث المعدات والتقنيات العلمية لضمان سلامة مرور السفن.

وأشار ربيع إلى أن حادثة إيفر جيفن أثرت بشكل كبير على الوعي والاهتمام لدى العاملين في هيئة قناة السويس بضرورة الحفاظ على سمعة القناة، ولهذا السبب تم توفير كافة الموارد والجهود لتطوير وتحسين الخدمات وتفادي حدوث مشكلات مستقبلية.