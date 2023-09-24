أسامة ربيع : هدفنا تحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن القناة الجديدة ومشروع تطوير القطاع الجنوبي بهدف زيادة معدل عبور السفن وتقديم خدمات التموين دون تغيير خط السير.

وأوضح أسامة ربيع خلال حواره مع الإعلامي عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:" يهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة عبور السفن وتقليل وقت الانتظار في قناة السويس، والتي تُعتبر أحد أهم الممرات المائية التجارية في العالم.

وأشار ربيع إلى أن مصر تسعى إلى تحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر، وقامت بإضافة خدمات إصلاح السفن تحت خط الماء، بالإضافة إلى خدمة تغيير الأطقم لتسهيل عملية عبور السفن

وأشاد بجهود العاملين في قناة السويس وأشار إلى تحقيق القناة لعوائد مالية كبيرة نتيجة جهودهم والتحسينات التي تم إدخالها.