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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع عن سياحة اليخوت: هييجوا مصر بدل تركيا وإسرائيل

أسامة ربيع
أسامة ربيع

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن سياحة اليخوت وحجم التطوير في هذه السياحة، قائلا:"هييجوا مصر بدل تركيا وإسرائيل بعد عملية التطوير وقريبا سيتم افتتاح مدينة اليخوت بعد تطويرها على أعلى مستوى بشكل لا مثيل له".

وحلّ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضيفا ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

وأوضح ربيع:" سياحة اليخوت كانت بتوجيه من الرئيس السيسي بما لها من مستقبل باهر، وأضفنا خدمات جديدة مثل خدمات صيانة اليخوت ومحلات وخدمات شاملة على أعلى مستوى".

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإعلامية عزة مصطفى الرئيس السيسي تركيا وإسرائيل هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع

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