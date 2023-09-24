أسامة ربيع عن سياحة اليخوت: هييجوا مصر بدل تركيا وإسرائيل

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن سياحة اليخوت وحجم التطوير في هذه السياحة، قائلا:"هييجوا مصر بدل تركيا وإسرائيل بعد عملية التطوير وقريبا سيتم افتتاح مدينة اليخوت بعد تطويرها على أعلى مستوى بشكل لا مثيل له".

وحلّ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضيفا ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

وأوضح ربيع:" سياحة اليخوت كانت بتوجيه من الرئيس السيسي بما لها من مستقبل باهر، وأضفنا خدمات جديدة مثل خدمات صيانة اليخوت ومحلات وخدمات شاملة على أعلى مستوى".