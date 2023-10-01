في أول يوم دراسة .. أسرار تفوق الطلبة الأوائل بالمدارس

تسعى كل أم أن يكون أطفالها من المتفوقين والأوائل بالمدرسة، ولتحقيق ذلك عليها تطبيق بعض النصائح البسيطة التي تجعلك متفوق من أول يوم دراسة:

_أول يوم مدرسة، يحاول المعلم أن يشرح البرنامج وخلال هذه الفترة يلقي معلومات كثيرة يحتاجها الطالب فيما بعد، لذلك ينصح كل بكتابتها.



_الهدف: وضع هدف بداية السنة بخطة دراسية مثلا الهدف هو التفوق بالمرتبة الأولى في القسم الخطة الدراسية هي تحضير الدروس تلخيصها إنجاز تمارين كثييرة وهكذا.. فالهدف من دون خطة مجرد حلم



_تلخيص الدروس: عادة المتفوقين دائما ما يلخصون دروسهم و لا يهملونها و يراجعونها أول ما يدروسنها في القسم

_التمارين: مهمة جدا خاصة في المواد العلمية فلا يمكنك أن تفهم أي درس دون التمرن عليه من الأفضل إختيار التمارين تدريجيا من السهل إلى الصعب و ذلك وفق وقت محدد

_البرنامج الأسبوعي : ضع برنامج دراسي يناسبك.

_المكافأة: لا تجهدوا نفسكم كثيرا بل خذوا إستراحة لكن بعيدا عن الهاتف، كافئوا أنفسكم لتعيدوا نشاطكم .