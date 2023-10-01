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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

موديست
موديست

أعلن اللاعب السابق أحمد حسن عن حصول كولر على تقرير من مساعديه بشأن موديست بعد تنفيذه برنامج منفرد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وكتب أحمد حسن:"كولر حصل على تقرير من مساعديه بشأن موديست بعد تنفيذه برنامج منفرد.. التقرير أكد جاهزية اللاعب للمشاركة من الناحية الفنية".

 

أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن ما يميز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سياسة التدوير.

قال عادل طعيمة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:  "ما يميز كولر مع الأهلي أنه لا يوجد أي لاعب احتياطي معه"

وأضاف: "كولر يستغل تلك الفترة من أجل دخول جميع اللاعبين في حالة انسجام".

واختتم: "مستوى الأهلي هذا الموسم سيكون أفضل من الموسم الماضي".

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