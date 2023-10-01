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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

مباراة الاهلي وسان
مباراة الاهلي وسان جورج الاثيوبي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث داخل جدران النادي الأهلي حيث تلقي المارد الأحمر صدمة بشأن طلب استبعاد على معلول من استدعائه في مباراة منتخب تونس الودية أمام اليابان. 

ويدرس النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري لتعارضه مع مشاركة المارد الأحمر فى دوري السوبر الأفريقي. 

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الاحداث داخل النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة. 

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الأهلي يدرس الانسحاب من السوبر المصري

 

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري. 
جاء ذلك بعد إبداء كولر تحفظا كبيرا بشأن مشاركته في السوبر المقرر إقامته بالإمارات.

جاء اول تحفظات كولر على مواعيد بطولة السوبر المصري التي تنطلق بعد نهاية كأس العالم للأندية بـ48 ساعة فقط.  

التحفظ الثاني تضمن النواحي المالية وضآلة مكافآت بطولة كأس السوبر المصري والتي تصل لـ250 ألف دولار فقط للبطل.

ويخشى كولر من الارهاق وتعرض لاعبيه للإصابات خلال مشاركة المارد الأحمر فى بطولة السوبر المصري.

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منتخب تونس يصدم الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني 
 


رفض جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس طلب النادي الأهلي باستبعاد علي معلول من قائمة نسور قرطاج في مباراة اليابان الودية.
وتواصل النادي الأهلي مع جلال القادري مدرب منتخب تونس لعدم خوض علي معلول مباراة اليابان الودية المقرر اقامتها يوم يوم 17 أكتوبر المقبل في طوكيو .
جاء طلب النادي الأهلي حتي يتمكن على معلول من اللحاق بلقاء سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي يوم 20 أكتوبر القادم.
وتمسك جلال القادري مدرب منتخب تونس بخدمات علي معلول في مباراة اليابان الودية بطوكيو مؤكدا على ان مصلحة منتخب بلاده تقتضي التمسك باللاعب في اللقاء الودي.

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4 مواجهات نارية تنتظر الأهلي في اكتوبر 

 

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أربع مباريات مرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ودوري السوبر الإفريقي خلال شهر اكتوبر القادم. 
 

مباريات الأهلي في أكتوبر
 

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق إنبي في بطولة كأس مصر يوم 4 اكتوبر المقبل
يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 8 اكتوبر القادم.
يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق سيمبا التنزاني فى اطار ذهاب منافسات دوري السوبر الإفريقي يوم 20 اكتوبر المقبل. 
ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق سيمبا التنزاني فى اياب دوري السوبر الإفريقي يوم 24 اكتوبر المقبل.

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مهاجم الأهلي يعترف بمفاوضات الزمالك 
 

كشفت تقارير اعلامية عن مستجدات بشأن مفاوضات نادي الزمالك لضم محمد شريف مهاجم النادي الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي.

وأفادت التقارير الاعلامية أن محمد شريف مهاجم الخليج السعودي اعترف بمفاوضات نادي الزمالك لضمه الي صفوفه فى قادم الأيام. 
وذكرت التقارير أن محمد شريف مهاجم الأهلي السابق أكد  أن  هناك مفاوضات على مدار الأيام الماضية من الزمالك مع وكيله لضمه في يناير القادم. 
وأشارت التقارير الاعلامية إلى أن محمد شريف يضع العودة إلي صفوف النادي الأهلي أولوية حال العودة الي مصر وحال عدم رغبة الاهلي في ضمه سيناقش العروض المصرية الأخري. 

 

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