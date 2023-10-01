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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضرر لا يمكن إصلاحه.. إجراء أمريكي بشأن أوكرانيا يثير ذعر الغرب

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن الوقف المحتمل للتمويل الأمريكي لأوكرانيا، والذي تتم مناقشته بشكل متزايد في واشنطن، يثير القلق بين الدول الغربية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "الخوف العميق هو أنه إذا لم تصبح واشنطن، بعد أن قدمت الولايات المتحدة دعماً سياسياً وعسكرياً هائلاً لأوكرانيا، في الجانب المنتصر، فإن مصداقية الولايات المتحدة وإقناعها ستتضرران بشكل لا يمكن إصلاحه مع عواقب عالمية".

وأضافت أن “كييف تعتمد بشكل كبير على المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية، لذا فإن إنهاءها يثير التساؤلات حول قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على القتال في ساحة المعركة”.

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون وافق عليه الكونجرس بمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما، حتى 17 نوفمبر.

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وفي الوقت نفسه، لا ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.

أوكرانيا واشنطن الولايات المتحدة

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