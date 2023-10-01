3 سفن تغادر أوكرانيا إلى مصر والصين وإسبانيا.. تحمل مواد غذائية وصلب

أظهرت قاعدة بيانات تطبيق «مارين ترافيك» لرصد حركة الملاحة، مغادرة ثلاث سفن من موانٍ أوكرانيا على البحر الأسود، اليوم الأحد، وهي الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف «ممرًا إنسانيًا» مؤقتًا، عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ثلاث سفن



وقال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس وزراء أوكرانيا، الشهر الماضي، إنّ هناك ثلاث سفن في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، لنقل المزيد من صادرات الأغذية والصلب.

من المقرر، أن تنقل سفن الشحن العملاقة «أزارا» و«ينج هاو 01» و«إينيدا» 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى مصر والصين وإسبانيا.

كما أظهرت قاعدة بيانات «مارين ترافيك»، أنّ أربع سفن شحن جديدة دخلت المياه الأوكرانية باتجاه المواني في البحر الأسود، وعرَّف النظام السفن بأسماء «أولجا» و«إيدا» و«فورزا دوريا» و«نيو ليجاسي»