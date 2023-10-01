عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الاستغلال في التسول أحدها.. حالات يعتبرها القانون تعريضا لحياة الصغار للخطر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما حدد القانون الحالات التي يعتبر فيها الطفل مٌعرضا للخطر.

ووفقا للقانون، يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي الحالات الآتية :

 - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

  - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـي العنـف أو الأعمـال المنافيـة لـلآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء

حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. الأزهر يوضح الضوابط

  - إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

  - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات . 

 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر معـدة للإقامة أو المبيت .

 -إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .

-إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

 -إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

الطفل الاطفال قانون الطفل الرعاية الصحية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

موضوعات متعلقة

أدب الطفل في مصر|آداب عين شمس تفتتح الملتقى العلمي لقسم اللغة الإنجليزية

اطفال الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ يوزعون حلوي المولد بساحة مسجد الصحابة ..صور

ترشيحاتنا

منافس الأهلي .. سيمبا التنزاني يبلغ مجموعات دوري أبطال إفريقيا

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة: نرفض جميع أشكال العنف وزعزعة الاستقرار

النواب الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن الإغلاق الحكومي

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن ترشيح الحزب الجمهوري لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية

أسعار العملات الأجنبية في البنوك بختام تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها السبانخ والأفوكادو.. خبير تغذية يقدم أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم

بعد تعافيه من الإصابة.. رامي صلد يحصل على بطولة الأردن cross challenge

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ