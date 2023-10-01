عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صبي ينهي حياة جاره الصغير بالمنوفية| تفاصيل مرعبة

الضحية
الضحية

لم يكن الطفل الصغير الذي لم يتجاوز عمره أكثر من 7 سنوات، يتخيل أن خروجه للعب مع أقرانه من الأطفال بجوار المنزل سيؤدي إلى مقتله على يد أحد أقرانه من الأطفال الذي يعتبر أحد جيران الطفل، لسبب غير معلوم حتى الآن.   

متهم فى 22 قضية .. القبض على عنصر إجرامى بحوزته مخدرات بالمنوفية

بعد اختفاءه.. العثور على جثمان طفل داخل منزل مهجور بالمنوفية

تفاصيل الواقعة

ملامح بريئة وطفل في عمر الزهور تلطخ وجهه البريء بالرمال وألقي جسده النحيل في منزل مهجور عقب خنقه وتكبيل يديه .. رضا حبيب طالب الصف الثاني الابتدائي وابن قرية البتانون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

رضا حبيب صاحب الـ 7 سنوات خرج للهو مع أصدقائه وأقاربه في أحد شوارع القرية، ولكنه سرعان ما اختفي وسط 7 ساعات رعب عاشتها أسرته حتي عثر على جثمانه مقتولا داخل منزل مهجور.

اختلطت مشاعر الحزن والصدمة لموت طفل بريء في عمر الزهور بيد الغدر ودب الشك في قلوب الجميع دون معرفة الجاني ، حيث كان يبحث الجميع من الأهل والجيران عن الطفل المفقود.

ونقلت الأسرة الجثمان الى مستشفى شبين الكوم أملا في أن يكون في جسده روح تعود للحياة ، ولكن كانت المفاجأة بإعلان وفاته متأثرا بخنقه.

جاءت الشرطة لكشف غموض الواقعة والتي سرعان ما أعلنت عن أن الجاني جار المجني عليه صاحب الـ 12 عاما الذي استدرجه، الى منزل مهجور ليتخلص منه دون معرفة السبب الحقيقي وراء قتله.

سقطت والدته مغشية عليها فور سماعها الخبر، حيث حاول قلبها عدم التصديق بوفاة صغيرها ثالث أبنائها عقب سنوات من وفاة شقيقته بسبب ارتفاع في درجة حرارتها.

بكت الأم كثيرا وعلق لها المحاليل الطبية، ووضعوا لها المهدئات لتنام ويحاولون تهدئتها بعد الخبر المفجع لوفاة نجلها.  

وقالت الأم، إنهم كانوا يعطفون على جارهم وأسرته ويقدمون لهم الكثير ولا يعلمون حتي الآن لماذا قتل نجلهم الصغير.

أطفال الجثمان الطفل مركز شبين الكوم المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

قرار من محمود علاء بعد التلفظ بعبارات خارجة واستبعاده من تدريبات الزمالك

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 1-10-2023

ترشيحاتنا

سقوط الشورت ولايك إمام عاشور وخناقة زيزو.. أبرز مشاهد مواجهة الزمالك وأرتا سولار

لميس سلامة: مؤتمر حكاية وطن يعتمد على «المصارحة والمكاشفة» |فيديو

10 صور ترصد حصة عملي لتعليم الطلاب "لغة الإشارة" بإحدى المدارس بالقاهرة

اشتري الشبكة بسرعة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-10- 2023

قناة السويس الجديدة وإنقاذ المصريين من حالة الإحباط.. إنجاز وإعجاز والأرقام تتحدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. شاهد إطلالة غادة عبد الرازق بأسبوع الموضة في باريس

جامب سوت لامع وضيق|شاهد درة بإطلالة مثيرة للجدل لنجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

لا تتجاهليها.. تعليمات لا تنسي إخبارها لطفلك من أول يوم مدرسة

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ