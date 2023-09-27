بعد اختفاءه.. العثور على جثمان طفل داخل منزل مهجور بالمنوفية

تمكن أهالي قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية من العثور علي جثمان طفل بعد يوم من اختفاءه مقتولا داخل منزل مجهور بالقرية.

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيهم بلاغا باختفاء الطفل رضا احمد حبيب 7 سنوات طالب بالصف الثاني الابتدائي.

فيما قام الأهالي بالبحث عن الطفل في الأماكن المجاورة وعثروا علي جثمانه مخنوقا داخل منزل مهجور بالقرية وسط حالة من الصدمة.

وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن الطفل كان يسير مع طالب اكبر منه بسنوات وبضبط الطفل اعترف أنه اصطحب الطفل بناءا علي امر من والده.

وبضبط والده اعترف بارتكابه الواقعة حيث قام بتكبيل الطفل وخنقه داخل منزل مهجور وترك جثته وهرب وذلك بسبب خلافات مع اسرته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.