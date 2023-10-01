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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبسه وضربه لحد ما مات.. فكهاني يتخلص من ضحيته في شوال بالشارع

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

 

 بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام بإحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى فإستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور مُستخدمان سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك ، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة و الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

احتجاز أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية العثور على جثة خلافات مالية سيارة نقل شقة مهجورة

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