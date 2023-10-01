توقيع معاهدة سلام .. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أوكرانيا قد تفقد إمكانية الوصول إلى البحر الأسود إلى الأبد بعد سيطرة الجيش الروسي على أوديسا.

وأضاف ريتر: "بمجرد أن يسيطر الروس على أوديسا، فإن أوكرانيا لن تستردها. وهذا يعني أن البلاد لن تتمكن من الوصول إلى ساحل البحر الأسود”.

وتابع قائلا: “من خلال استمرار هذا الصراع، فإنك تضمن أن أوكرانيا سوف تتوقف عن الوجود كدولة".

وأوضح أن “أفضل طريقة لإنهاء الأعمال العدائية هي التوقيع على معاهدة سلام بشروط تمليها روسيا”.

ولفت ريتر، إلي أن “هذا سينقذ العديد من الأرواح ويسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ ببعض أراضيها والازدهار الاقتصادي”.