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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا : سنتعرض للهزيمة في الحرب ضد روسيا بدون دعم أمريكا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

حذر نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي جونشارينكو، اليوم الأحد، من أنه من شبه المؤكد أن أوكرانيا ستهزم في صراعها ضد روسيا إذا توقفت واشنطن عن تقديم المساعدات العسكرية.

جاءت تصريحاته بعد يوم من اقتراح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، خفض المساعدات العسكرية لكييف من مشروع قانون الإنفاق لتجنب الإغلاق.

وقال جونشارينكو، وهو سياسي مرتبط بحزب التضامن الأوروبي الذي يتزعمه الرئيس السابق بيوتر بوروشينكو: “بدون دعم الولايات المتحدة، ليس لدينا أي فرصة للصمود”، واصفا تصريحات مكارثي بأنها “ليست مجرد دعوة للاستيقاظ” بل “جرس إنذار” لأوكرانيا.

وأصر النائب على أن كييف بحاجة ماسة إلى تأمين استمرار المساعدات العسكرية من واشنطن، مضيفًا أن أوكرانيا يجب أن تستخدم استراتيجية أكثر نشاطًا في هذا المجال.

وتشمل الإجراءات التي اقترحها جونشارينكو إرسال وفد أوكراني دائم إلى الكونجرس الأمريكي ورحلات النائب الأوكراني إلى كل ولاية أمريكية 'لإقناع' الأمريكيين بالحاجة إلى مواصلة دعم كييف، سواء من خلال الاجتماعات المباشرة أو الظهور التلفزيوني.

واعترف نائب البرلمان الأوكراني، بأن كييف “تخسر الحرب المعلوماتية” في الولايات المتحدة، وبالتالي تفقد الدعم.

وقال: “من الضروري أن نشارك بشكل أكثر فعالية في حرب المعلومات”.

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وأضاف جونشارينكو، أنه سيكون من المفيد التحدث إلى الولايات المتحدة “بلغة المال” وإظهار “الفوائد الواضحة لانتصار أوكرانيا”.

وقال نائب البرلمان الأوكراني: “نحن مستعدون لأن نكون حلفاء للولايات المتحدة في جميع العمليات العسكرية بقوة أكبر من بريطانيا”.

أوكرانيا واشنطن الولايات المتحدة الكونجرس كييف

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